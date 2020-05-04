Uber Eats покидает Украину и еще семь стран
Один из сервисов по доставке еды в Украине совсем скоро остановит свою работу.
Сервис по доставке еды Uber Eats 4 июня 2020 года завершит свою работу в Украине. Об этом сообщают иностранные СМИ.
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По словам представителя Uber, компания не сумела стать оператором номер один в данных странах, что является ее бизнес-целью. Именно поэтому руководство приняло соответствующее решение свернуть работу Eats.
Uber Eats 4 июня покинет:
- Украину,
- Чехию,
- Египет,
- Гондурас,
- Румынию,
- Уругвай,
- Саудовскую Аравию.
- Также приложение Eats будет перенесено в сервис Careem в ОАЭ.
Напомним, сервис доставки Uber Eats начал работу в нашей стране в феврале 2019 года. Доставка была доступна в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других городах.
Ранее сообщалось о том, что в США заработали беспилотные автомобили для доставки еды из супермаркета.
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