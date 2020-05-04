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Uber Eats покидает Украину и еще семь стран

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Один из сервисов по доставке еды в Украине совсем скоро остановит свою работу.
Uber Eats покидает Украину и еще семь стран
Uber Eats покидает Украину и еще семь стран
depositphotos.com

Сервис по доставке еды Uber Eats 4 июня 2020 года завершит свою работу в Украине. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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По словам представителя Uber, компания не сумела стать оператором номер один в данных странах, что является ее бизнес-целью. Именно поэтому руководство приняло соответствующее решение свернуть работу Eats.

Uber Eats 4 июня покинет:

  1. Украину, 
  2. Чехию,
  3. Египет,
  4. Гондурас,
  5. Румынию,
  6. Уругвай,
  7. Саудовскую Аравию.
  8. Также приложение Eats будет перенесено в сервис Careem в ОАЭ.

Напомним, сервис доставки Uber Eats начал работу в нашей стране в феврале 2019 года. Доставка была доступна в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других городах.

Ранее сообщалось о том, что в США заработали беспилотные автомобили для доставки еды из супермаркета.

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Теги: Uber Eats, Украина
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