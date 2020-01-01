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В Киеве разрешат кофе на вынос уже на этой неделе - Кличко

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Кличко назвал данный шаг первым этапом послаблений карантина в столице.
В Киеве разрешат кофе на вынос уже на этой неделе - Кличко
В Киеве разрешат кофе на вынос уже на этой неделе - Кличко
depositphotos.com

Уже на этой неделе в Киеве разрешат продавать кофе на вынос. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в Facebook.

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“В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничениях. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить“, - отметил мер.

По словам Кличко, во вторник комиссия по ЧС должна принять соответствующее решение с регламентом работы кафе. Только после этого предприниматели смогут начать работу.

Полностью вводить первый этап послаблений столица начнет с 12 мая. Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит воплотить эти планы - отметил он

Во время первого этапа с 12 мая в Киеве откроют:

  1. Непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв м). Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.
  2. Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и с требованием санитарной обработки после каждого клиента).
  3. Кафе и рестораны (на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день).
  4. Парки и скверы (группами не более двух человек).
  5. Временные сооружения (ларьки с запретом потребления пищи и напитков на месте).
  6. Ателье.
  7. Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы.
  8. Автокинотеатры.

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Теги: Киев, Кличко, карантин, кофе
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