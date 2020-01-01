В Киеве разрешат кофе на вынос уже на этой неделе - Кличко
Кличко назвал данный шаг первым этапом послаблений карантина в столице.
Уже на этой неделе в Киеве разрешат продавать кофе на вынос. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в Facebook.
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“В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничениях. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить“, - отметил мер.
По словам Кличко, во вторник комиссия по ЧС должна принять соответствующее решение с регламентом работы кафе. Только после этого предприниматели смогут начать работу.
Полностью вводить первый этап послаблений столица начнет с 12 мая. Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит воплотить эти планы - отметил он
Во время первого этапа с 12 мая в Киеве откроют:
- Непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв м). Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.
- Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и с требованием санитарной обработки после каждого клиента).
- Кафе и рестораны (на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день).
- Парки и скверы (группами не более двух человек).
- Временные сооружения (ларьки с запретом потребления пищи и напитков на месте).
- Ателье.
- Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы.
- Автокинотеатры.
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