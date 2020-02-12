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В Украине появились новые акцизные марки: Фото

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Новые образцы введены в соответствии с постановлением Кабмина от 12.02.2020 года № 74.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Украине утверждены новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства. Об этом сообщает ГНС в Facebook.

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“Марки акцизного налога предыдущего образца, которые уже закуплены, будут применяться в производстве алкогольных напитков и табачных изделий до их полного использования. При этом маркированные такими марками алкогольные напитки и табачные изделия будут находиться в обращении до их полной реализации в пределах срока годности“ - пояснили в налоговой. 

Винодельческая продукция импортного производства
Винодельческая продукция импортного производства
ГНС

Ликеро-водочная продукция импортного производства
Ликеро-водочная продукция импортного производства
ГНС

Винодельческая продукция отечественного производства
Винодельческая продукция отечественного производства
ГНС

Ликеро-водочная продукция отечественного производства
Ликеро-водочная продукция отечественного производства
ГНС

Ранее сообщалось о том, что в Украине может подорожать автогаз.

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Теги: акциз, Украина, марка
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