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Аваков рассказал украинцам, как правильно выходить из карантина

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Глава МВД подчеркнул, что риски остаются и всем гражданам необходимо быть крайне внимательными и осторожными.
Глава МВД призвал украинцев оставаться оптимистами
Глава МВД призвал украинцев оставаться оптимистами
EPA/UPG

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, как правильно выходить из карантина. По словам министра, сейчас наша страна находится на “плато развития эпидемии“, а война с коронавирусом еще не завершена. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

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Арсен Аваков отметил, что власти понимают экономические сложности страны в целом и граждан в частности. 

У очень многих проблемы с обеспечением достойного уровня жизни своих семей. Поэтому правительство приняло решение о поэтапном снятии ограничений и частичном выходе из карантина с 11 мая - отметил министр

По мнению Авакова, снимать карантинные ограничения необходимо грамотно и аккуратно. Он призвал всех украинцев с максимальной ответственностью отнестись к открытию торговых точек.

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“За предстоящую неделю всем нам нужно подготовиться – не пиратски бравируя безответственной смелостью дурака, не залихватски дорваться и открывать торговые точки, сервисные службы и рестораны! Нет! Не для того мы терпели, чтобы сорваться во все тяжкие... Действовать надо с учетом всех норм безопасности“, - заявил он. 

В карантин полицейские составили больше 10 тысяч протоколов. Также были наказаны недобросовестные торговые сети, например, ТЦ Новая Линия, ТЦ Эпицентр - рассказал о нарушителях Аваков

Ранее Коломойский рассказал про отношения с Аваковым. Олигарх отметил, что Аваков стал “дружить“ против Порошенко после задержания его  сына.

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Теги: Аваков, карантин, Украина
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