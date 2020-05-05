Министр экономики рассказал, как власти поддержат малый бизнес

Петрашко рассказал о льготном кредитовании для украинских предпринимателей во время кризиса.

Кабмин выделит средства для кредитования малого бизнеса в Украине под 3% на 2 года. Финансирование будет осуществлено в рамках программы "Новые деньги". Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко. Об этом, представляя меры правительства по поддержке бизнеса в условиях карантинных ограничений, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, информирует пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что Кабмин также планирует продлить мораторий на проверки малого бизнеса и продолжить программу льготного кредитования “5-7-9“. Ею, в частности, предполагается возможность рефинансирования кредитов под 0% в течение года. На реализацию программы власти выделили 35 млрд грн.

Кроме того, в планах правительства, по словам Петрашко, - поддержка по частичной безработице. В частности, правительство выделило на эти цели 4,7 млрд грн. Воспользоваться ею могут малые и средние работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина.

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Эти средства, по мнению правительства, позволят работодателям выплатить зарплаты работникам, предупредить увольнения и сохранить рабочие места по всей стране.

Напомним, что министр экономики рассказал, как власти поддержат промышленность.