В столице разрешили работу МАФов по реализации фаст-фуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.

В Киеве кофейням и киоскам с фаст-фудом разрешили работать на вынос flickr.com

В Киеве со вторника разрешена работа кофеен на вынос. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает сайт КГГА.

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“Относительно будущего ослабления ограничений. Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос. Это - и поддержка для бизнеса, и справедливое решение. Потому что рестораны и кафе работали на вынос во время ограничений“, - сказал Кличко.

Также в Киеве разрешили работу МАФов по реализации фаст-фуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.

“При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть, таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей“, - говорится в сообщении КГГА.

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В частности, употребление еды и напитков на месте продажи запрещено, обязательным условием работы является обслуживание “на вынос“ через окошко выдачи.

Напомним, что в Киеве открылись три рынка - “Демеевский“, “Базар на Лесной“и “Маяк“. Об этом рассказал городской голова столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что Госпотребслужба проверила 37 рынков на соответствие нормам и требованием, и ни один из них не смог соблюсти необходимые условия для работы в карантин. Поэтому рынки начинают постепенно открываться только сейчас.