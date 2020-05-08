После карантина работу возобновит далеко не весь бизнес - эксперты

Больше всего пострадали те, кто не может перевести деятельность в онлайн.

После карантина работу возобновит далеко не весь бизнес depositphotos.com

Больше всего за время карантина пострадал тот бизнес, который не может перевести свою деятельность в онлайн-режим. Об этом в интервью Сегодня сказала менеджер проекта ЕБА Unlimit Ukraine Елена Эро.

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По ее словам, в зоне особого риска также находится малый бизнес, у которого еще нет запаса прочности, не налажены системные бизнес-процессы, и работа которого очень сильно зависит от изменения потребительского поведения.

“По результатам опроса, каждый пятый бизнес рассматривает вариант закрытия из-за карантина. Почти треть, а именно 31% предпринимателей сообщили о сокращении персонала, а еще 41% - об уменьшении заработной платы сотрудникам“, - сообщила Эро.

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В свою очередь глава правления ОО “Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева“ Максим Тютюнников говорит, что многие предприниматели не верят, что после отмены карантина уровень продаж вернется на прежний уровень.

“Платежеспособность населения падает. Больше всех пострадали те, кто работает в сфере обслуживания, туристическом бизнесе, а также - фермеры. Думаю, только 50% малого бизнеса смогут возобновить свою работу - это в первую очередь те, у кого есть финансовая подушка, а также своя, наработанная годами, база постоянных клиентов“, - говорит эксперт.

Напомним, что в Киеве расширили список работающих рынков.