IKEA запускает онлайн-продажи в Украине

Открытие интернет-магазина IKEA в Украине планируется в ближайшие дни.

Шведская мебельная компания IKEA начинает официальные онлайн-продажи в Украине. Об этом сообщил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

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По его словам, в ближайшие дни планируется открытие интернет-магазина IKEA в Украине. Просмотр сайта доступен уже сейчас, однако возможности заказать товары пока нет.

“IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует как можно быстрее сделать ассортимент функциональных продуктов с привлекательным дизайном и ценами, доступными как можно большему количеству украинцев“, - сообщил Мелле.

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IKEA анонсировала выход на украинский рынок еще в декабре 2017 года. Однако сообщение о наборе персонала для магазина появилось лишь в июне 2019 года. Открытие планировали на весну 2020 года, но планы изменились из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что АМКУ откроет дело против “Эпицентра“ за нарушение карантина.