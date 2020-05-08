Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

IKEA запускает онлайн-продажи в Украине

Комментариев: 0
Открытие интернет-магазина IKEA в Украине планируется в ближайшие дни.
IKEA запускает онлайн-продажи в Украине
IKEA запускает онлайн-продажи в Украине
depositphotos.com

Шведская мебельная компания IKEA начинает официальные онлайн-продажи в Украине. Об этом сообщил руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

Читай также: Охранника магазина застрелили за отказ пустить девочку без маски

По его словам, в ближайшие дни планируется открытие интернет-магазина IKEA в Украине. Просмотр сайта доступен уже сейчас, однако возможности заказать товары пока нет.

“IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует как можно быстрее сделать ассортимент функциональных продуктов с привлекательным дизайном и ценами, доступными как можно большему количеству украинцев“, - сообщил Мелле.

Читай также: В Австрии открытие магазинов не спровоцировало вспышку коронавируса

IKEA анонсировала выход на украинский рынок еще в декабре 2017 года. Однако сообщение о наборе персонала для магазина появилось лишь в июне 2019 года. Открытие планировали на весну 2020 года, но планы изменились из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что АМКУ откроет дело против “Эпицентра“ за нарушение карантина.

Поделись:
Теги: IKEA, мебель, интернет-магазин, онлайн-продажи, украинский рынок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь