Названа сумма убытков украинских ТРЦ за время карантина

По словам Гаврюшина, весь год ТРЦ будут медленно восстанавливаться и выйдут на докризисные показатели весной следующего года.

Торгово-развлекательные центры Украины за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы - более 50 млрд грн товарооборота. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

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По его словам, вследствие карантина серьезно пострадали также все обслуживающие компании.

“Те арендаторы, которые работали во время карантина, потеряли в оборотах от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т.д.)“, - сообщил Гаврюшин.

При этом он отметил, что массового оттока арендаторов пока не наблюдается, есть лишь единичные случаи закрытия магазинов.

“В период, когда торговый центр закрыт, и аренду не начисляют, нелогично расторгать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги. Потому что практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнутся с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться“, - прогнозирует Гаврюшин.

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По его словам, для слабых торговых центров это будет непростой год в плане заполненности и уровня арендных ставок. Доля свободных площадей в таких центрах может вырасти до 10-20%, тогда как успешные будут оставаться заполненными.

“Я думаю, весь год мы будем медленно восстанавливаться и выйдем на докризисные показатели весной следующего года“, - отметил Гаврюшин.

Напомним, что в столице Украины с 12 мая начинается первый этап ослабления карантинных ограничений.