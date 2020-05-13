Ослабление карантина: почему рестораны не торопятся открываться

Даже заведениям с летними площадками можно рассчитывать только на 30% гостей от обычной загрузки.

Владельцы ресторанов недовольны утвержденными Минздравом требованиями к работе летних площадок во время карантина. Об этом сообщает UBR.

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В частности, помимо стандартных требований к установке “летников“, теперь нужно проводить дезинфекцию каждые 2 часа, обслуживающий персонал обязан быть в средствах индивидуальной защиты, следить, чтобы не собирались очереди.

Также, согласно новым правилам, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра, за одним столиком - не более двух посетителей. Кроме того, оплата должна быть только бесконтактной, при этом обслуживать клиентов внутри помещения ресторана запрещается.

“Буквально соблюдать правила просто невозможно. За каждым столом может располагаться только 1 или 2 человека. А если это семья, в которой 3 детей - их рассаживать по разным столикам?“ - задается вопросом ресторатор Ольга Насонова.

По ее словам, многие заведения не торопятся открываться даже с “летниками“. Владельцы хотят посмотреть, какой будет поток прохожих и как будут вести себя проверяющие - будут ли жестко проверять и штрафовать.

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Но основной проблемой, говорит эксперт, остается неработающий транспорт. Из-за этого многие офисные сотрудники работают удаленно, в центре городов мало пешеходов на улице. Поэтому даже заведениям с летними площадками можно рассчитывать только на 30% гостей от обычной загрузки, говорит эксперт. Также есть проблема и с тем, как персоналу добираться до места работы.

“Средний чек вырастет по сравнению с работой навынос, так как будут заказывать напитки, алкоголь, официанты могут дополнительно порекомендовать заказать еще что-нибудь. В доставке это невозможно. Но средний чек будет ниже по сравнению с “докарантинным“ периодом. Будут заказывать более дешевые блюда и напитки, внимательно смотреть на цены. Это касается, конечно, всех сегментов, кроме элитных ресторанов - там на цены особо не смотрят“, - говорит Насонова.

По ее словам, выигрывают от этого послабления рестораны с большими летними площадками, чья аудитория ездит на автомобилях - большие городские заведения, загородные рестораны.

“Городской масс-маркет может рассчитывать только на выживание. И то, если не придут штрафовать за какую-то мелочь - штрафы съедят все заработки. Поэтому все ждут 22 мая. Чтобы этот наш гибридный карантин был снят. Чтобы правила работы сузились до ношения масок персоналом и уборки столов и помещений“, - резюмировала эксперт.

Напомним, что в Киеве кофейням и киоскам с фаст-фудом разрешили работать на вынос.