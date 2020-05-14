Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бизнес онлайн: какие товары и услуги сейчас выгоднее всего продавать

Комментариев: 0
За весну 2020 года больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь.
Бизнес онлайн: какие товары и услуги сейчас выгоднее всего продавать
Бизнес онлайн: какие товары и услуги сейчас выгоднее всего продавать
depositphotos.com

За весну 2020 года больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь - +178%, а также на товары для сада и огорода - +124%. Об этом сообщает компания OLX.

Читай также: IKEA запускает онлайн-продажи в Украине

По ее данным, почти в 2 раза популярнее стали спортивные принадлежности. Кроме того, украинцы начали на 26% чаще интересоваться услугами по ремонту техники. Кроме того, возрос интерес к детскому транспорту.

“Желающих купить ребенку самокат или велосипед стало на 81% больше, а самих средств передвижения прибавилось на 9%“, - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают повышенный интерес покупателей к мотозапчастям и аксессуарам - спрос на них возрос на 76%.

За весну-2020 больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь.
За весну-2020 больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь.
OLX Недвижимость

Читай также: После карантина работу возобновит далеко не весь бизнес - эксперты

Кроме того, аналитики наблюдают увеличение спроса на товары для строительства и ремонта (+ 67%), а также климатическое оборудование (+51%).

Если говорить об услугах, самые позитивные изменения наблюдаются в сфере поставок сырья и материалов - +31% тех, кто откликался на объявления. Чаще нужен теперь ремонт и обслуживание техники - +26%.

“Таким образом, малому и среднему бизнесу сейчас стоит прежде всего обратить внимание на такие категории как продукты питания, товары для сада и огорода, спортивные принадлежности и детский транспорт“, - резюмируют в компании.

Напомним, что крупный ритейлер рассказал, что украинцы покупают в самоизоляции.

Поделись:
Теги: онлайн-продажи, OLX, товары и услуги, покупатели, онлайн-магазины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь