Бизнес онлайн: какие товары и услуги сейчас выгоднее всего продавать

За весну 2020 года больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь.

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За весну 2020 года больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь - +178%, а также на товары для сада и огорода - +124%. Об этом сообщает компания OLX.

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По ее данным, почти в 2 раза популярнее стали спортивные принадлежности. Кроме того, украинцы начали на 26% чаще интересоваться услугами по ремонту техники. Кроме того, возрос интерес к детскому транспорту.

“Желающих купить ребенку самокат или велосипед стало на 81% больше, а самих средств передвижения прибавилось на 9%“, - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают повышенный интерес покупателей к мотозапчастям и аксессуарам - спрос на них возрос на 76%.

За весну-2020 больше всего вырос спрос на продукты питания и садовый инвентарь. OLX Недвижимость

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Кроме того, аналитики наблюдают увеличение спроса на товары для строительства и ремонта (+ 67%), а также климатическое оборудование (+51%).

Если говорить об услугах, самые позитивные изменения наблюдаются в сфере поставок сырья и материалов - +31% тех, кто откликался на объявления. Чаще нужен теперь ремонт и обслуживание техники - +26%.

“Таким образом, малому и среднему бизнесу сейчас стоит прежде всего обратить внимание на такие категории как продукты питания, товары для сада и огорода, спортивные принадлежности и детский транспорт“, - резюмируют в компании.

Напомним, что крупный ритейлер рассказал, что украинцы покупают в самоизоляции.