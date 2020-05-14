По словам экс-главы НБУ, ее книга - о том, как осуществить радикальные реформы в военное время.

Гонтарева выпустила в Лондоне книгу о банковской реформе в Украине НБУ

Бывшая председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева выпустила в Лондоне книгу под названием “Миссия выполнима: Подлинная история обширной банковской реформы в Украине и пособие для других народов”. Об этом сообщает Лига.

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Работа написана на английском языке в соавторстве с бывшим начальником управления реформирования финансового сектора Нацбанка Евгением Степанюком.

Издателем книги выступил Институт глобальных отношений Лондонской школы экономики и политических наук. Там отметили, что это первая книга из новой серии учреждения “Политика в процессе становления”.

В предисловии к книге профессор Эрик Берглоф назвал Гонтареву выдающимся реформатором, заслуживающим восхищения.

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“Банкир по образованию, она также зарекомендовала себя как искусный политик, работающий с альянсами внутри страны и за рубежом, чтобы помочь реформам достигнуть успеха. Эта книга - проницательный, откровенный и страстный отчет о ее подходе и политическом опыте”, - отметил автор предисловия.

По словам самой Гонтаревой, ее книга - о том, как осуществить радикальные реформы в военное время.

“Я искренне верю, что “военное” время COVID-19 - хорошее время для проведения реформ. Когда правительства и центробанки по всему миру тратят огромные суммы денег на спасение жизней и рабочих мест, они могут параллельно улучшать процессы и устранять неэффективность”, - говорится в аннотации на сайте Института.

Напомним, что Гонтарева не будет подавать в суд на Коломойского.