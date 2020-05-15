Украинским фермерам компенсируют потерю посевов из-за засухи

В Минэкономики прогнозируют, что основная часть финансовой помощи пойдет аграриям Одесской области.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считает необходимым выделить денежную компенсацию фермерам за потерю посевов из-за засухи. Об этом заявил заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий, сообщает УНИАН.

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“Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи, наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, мы понимаем, что 70-75%, а то и 85%, пойдет в Одесскую область“, - сказал Высоцкий.

По его словам, инструмент компенсации должен быть максимально простым - для этого необходимо будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр дополнительно подтвердит площадь пострадавших посевов.

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“Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв засуху к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше“, - уточнил замминистра.

Напомним, что украинские фермеры вынуждены за бесценок продавать ранний урожай.