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Рада на этой неделе рассмотрит закон о легализации игорного бизнеса

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К законопроекту № 2285-д подано около 3,5 тысяч поправок.
Рада на этой неделе рассмотрит закон про легализацию игорного бизнеса
Рада на этой неделе рассмотрит закон про легализацию игорного бизнеса
depositphotos.com

На этой неделе Верховная Рада Украины начнет рассмотрит закон о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в повестке дня работы парламента на текущую неделю.

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Согласно расписанию, народные депутаты планируют рассмотреть Проект Закона № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ в четверг, 21 мая.

Инициатором данного законопроекта выступил народный депутат от фракции “Слуга народа“ Олег Марусяк.

В своем выводе комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендует Раде принять данный законопроект за основу.

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Тем временем первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк на странице в Facebook сообщил, что к законопроекту о легализации игорного бизнеса подано около 3,5 тысяч поправок.

“Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по новой процедуре“, - написал народный депутат.

Напомним, что под Киевом разоблачили работающий зал с азартными играми.

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Теги: игорный бизнес, законопроект, Верховная Рада, легализация, азартные игры
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гость  (аноним)  18.05.2020, 11:54
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