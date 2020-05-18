Рада на этой неделе рассмотрит закон о легализации игорного бизнеса

К законопроекту № 2285-д подано около 3,5 тысяч поправок.

Рада на этой неделе рассмотрит закон про легализацию игорного бизнеса depositphotos.com

На этой неделе Верховная Рада Украины начнет рассмотрит закон о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в повестке дня работы парламента на текущую неделю.

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Согласно расписанию, народные депутаты планируют рассмотреть Проект Закона № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ в четверг, 21 мая.

Инициатором данного законопроекта выступил народный депутат от фракции “Слуга народа“ Олег Марусяк.

В своем выводе комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендует Раде принять данный законопроект за основу.

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Тем временем первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк на странице в Facebook сообщил, что к законопроекту о легализации игорного бизнеса подано около 3,5 тысяч поправок.

“Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по новой процедуре“, - написал народный депутат.

Напомним, что под Киевом разоблачили работающий зал с азартными играми.