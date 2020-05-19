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Арахамия объяснил, почему перенесли законопроект про игорный бизнес

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Глава фракции "Слуга народа" надеется, что Рада рассмотрит законопроект № 2285-д на следующей пленарной неделе.
Арахамия объяснил, почему перенесли законопроект про игорный бизнес
Арахамия объяснил, почему перенесли законопроект про игорный бизнес
https://www.facebook.com/sluganarodu

Рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе в Украине перенесли. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил лидер парламентской фракции партии “Слуга народа“ Давид Арахамия.

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“Перенесли на всякий случай, потому что там 3500 поправок. Большинство поправок, я думаю, что будет отозвано. Все равно у нас нет еще комитетов. Вообще, чтобы дать возможность два-три раза провести комитет, поэтому мы просто сделали буфер“, - отметил Арахамия.

По прогнозам главы фракции “Слуга народа“, законопроект об игорном бизнесе рассмотрят на следующей пленарной неделе, а, возможно, даже и раньше, если первое заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройдет быстро.

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“Я думаю, что рассмотрение не будет затянуто, у меня есть такие ощущения, что после того, как согласует комитет всю концепцию вместе, в зале не будут настаивать на том, чтобы рассматривать поправки“, - сказал Арахамия.

Напомним, что Верховная Рада планировала рассмотреть законопроект об игорном бизнесе в четверг, 21 мая.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 13:27
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Это что за пейсатый Давид? Палестинский казачок? Или кто?
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