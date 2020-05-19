Арахамия объяснил, почему перенесли законопроект про игорный бизнес

Глава фракции "Слуга народа" надеется, что Рада рассмотрит законопроект № 2285-д на следующей пленарной неделе.

Рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе в Украине перенесли. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил лидер парламентской фракции партии “Слуга народа“ Давид Арахамия.

Читай также: В Киеве полицейские накрыли еще один салон азартных игр

“Перенесли на всякий случай, потому что там 3500 поправок. Большинство поправок, я думаю, что будет отозвано. Все равно у нас нет еще комитетов. Вообще, чтобы дать возможность два-три раза провести комитет, поэтому мы просто сделали буфер“, - отметил Арахамия.

По прогнозам главы фракции “Слуга народа“, законопроект об игорном бизнесе рассмотрят на следующей пленарной неделе, а, возможно, даже и раньше, если первое заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройдет быстро.

Читай также: ГБР открыло дело против копов, которые задержали владельцев игровых салонов

“Я думаю, что рассмотрение не будет затянуто, у меня есть такие ощущения, что после того, как согласует комитет всю концепцию вместе, в зале не будут настаивать на том, чтобы рассматривать поправки“, - сказал Арахамия.

Напомним, что Верховная Рада планировала рассмотреть законопроект об игорном бизнесе в четверг, 21 мая.