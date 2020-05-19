Названы самые необычные лоты, выставленные в Украине на аукцион

Госпредприятие "СЕТАМ" специализируется на продаже арестованного, конфискованного и банковского имущества.

Госпредприятие “СЕТАМ“, специализирующейся на продаже арестованного, конфискованного и банковского имущества, с начала работы продало на своем электронном аукционе OpenMarket имущества почти на 12 млрд грн, сообщает UNN. На предприятии изданию сообщили о самых интересных и неординарных лотах, выставленных сейчас на аукцион.

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Огромный элеваторный комплекс в Днепропетровской области

Элеваторный комплекс вместимостью 84 700 м. куб. для хранения зерновых культур, а также движимое имущество и оборудование, находящиеся в Днепропетровской области. Лот продается от Ощадбанка. Стартовая цена - 107 650 048 грн.

Фармацевтический логистический комплекс под Киевом за 114 млн грн

Один из крупнейших фармацевтических логистических центров в Украине. Лот арестован за долги перед АО “Укрэксимбанк“.

Арестованный питбультерьер с документами

Собака породы “питбультерьер“ по прозвищу “Тора“, 2015 года рождения, светло-тигрового окраса. Имеет международный ветеринарный паспорт и вакцинацию. Стартовая цена лота - 112,5 грн.

214 000 куб. м природного газа

Арестованный газ находится в ПХГ филии “Оператора газохранилищ Украины“. Стартовая цена лота - 1 022 320 грн.

Вертолет МИ-2

Вертолет МИ-2 UR-14119, 1989 года выпуска. Изготовлен в Республике Польша, наработал с начала эксплуатации 2 410 часов. Находится в неудовлетворительном состоянии.

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Арестованные свадебные платья

Платья свадебные в количестве 35 шт. Стартовая цена - 91 875 грн.

Сим-карта в количестве 2 шт., б/у

Лот арестован и выставлен ковпаковским отделом государственной исполнительной службы в городе Сумы Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции. Стартовая цена - 75 копеек.

Автомобиль за 25 000 грн

Колесное транспортное средство: легковой седан, марки GEELY JL7162, год выпуска 2008, цвет черный. Стартовая цена - 25 400 грн.

Видеокассета VHS, фильм “Мои друзья-приятели“

Стартовая цена лота: 24,5 грн.

Арестованная книга “Он свое получит“

Автор Джеймс Хедли. Стартовая цена лота - 30 грн.

362 арестованные коровы

Крупный рогатый скот в количестве 362 головы. Поголовье состоит из коров мясных, бычков, телок, племенных бычков породы “Серая украинская“ общим весом 115 234 кг.

Как отметили в ГП “СЕТАМ“, предприятие, созданное еще в 2014 году Министерством юстиции, с начала работы продало на OpenMarket имущества на 11,8 млрд грн и заработало в бюджет более 1, млрд грн. Принять участие в аукционах и купить что-то из арестованного может каждый украинец пройдя регистрацию.

Напомним, что в США Ниву выставили на аукцион за кругленькую сумму.