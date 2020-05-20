В Украине в апреле "закрылись" более 13 тысяч ФЛП

Почти половина прекративших деятельность ФЛП занимались оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автотранспортных средств.

В Украине за апрель "закрылись" более 13 тысяч ФЛП depositphotos.com

В апреле 2020 года в Украине прекратили деятельность 13,3 тыс. физических лиц-предпринимателей. Об этом со ссылкой на информацию Государственной налоговой службы сообщают Українські Новини.

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Согласно сообщению, в апреле 2019 года свою деятельность прекратили 16,3 тыс. ФЛП - это на 3 тыс. больше, чем в нынешнем году.

Также сообщается, что свою деятельность в апреле 2020 года прекратили 6,5 тыс. ФЛП, занимающихся оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом автотранспортных средств.

Далее из числа прекративших деятельность ФЛП по видам деятельности следуют: информация и телекоммуникации - 1,2 тыс.; временное размещение и организация питания - 0,9 тыс.; предоставление других услуг - 0,8 тыс.; профессиональная, научная и техническая деятельность - 0,8 тыс.; перерабатывающая промышленность - 0,6 тыс.; транспорт, сельское хозяйство, почтовая и курьерская служба - 0,6 тыс.; другие виды деятельности - 1,8 тыс.

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По состоянию на 1 мая 2020 года в Украине насчитывались 1 899 тыс. физических лиц-предпринимателей.

Напомним, что украинским ФЛП начали выплачивать помощь на малолетних детей.