Шмыгаль рассказал, как правительство поможет малому фермерству

В изменениях в госбюджет предусмотрели 4 млрд гривен на поддержку сельскохозяйственных производителей.

В принятых Верховной Радой изменениях в государственный бюджет на 2020 год предусмотрены 4 млрд гривен на поддержку сельскохозяйственных производителей. Об этом во время встречи с представителями аграрной отрасли сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, основная часть этих средств будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, “тех людей, которые работают непосредственно на земле“.

“Эти 4 млрд разбиваются на ряд программ, непосредственно на поддержку, на возмещение процентов по кредитам. Также правительство 22 апреля внесло изменения в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для поддержки развития фермерских хозяйств. В ближайшее время этот важный документ будет подписан“, - сообщил премьер.

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Также Шмыгаль акцентировал внимание на проблемах засухи в Одесской области - в частности, механизмах страховой поддержки фермерских урожаев.

“Мы хотим слышать малых фермеров и понимать, в чем они нуждаются в первую очередь“, - сказал глава правительства.

Напомним, что украинским фермерам компенсируют потерю посевов из-за засухи.