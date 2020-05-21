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Торговля в карантин: почти 8 тысяч учреждений возобновили работу

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Магазины, супермаркеты, заведения общепита и салоны красоты постепенно восстанавливают деятельность.
Торговля в карантин: почти 8 тысяч учреждений возобновили работу
Торговля в карантин: почти 8 тысяч учреждений возобновили работу
facebook.com/mineconomdev/

Смягчение карантина в Украине позволило восстановить работу более 7,6 тысяч учреждений, занимающихся торговлей и бытовым обслуживанием . Об этом сообщается на Facebook-странице Минэкономики.

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Так, по состоянию на 19 мая из 9,6 тысяч проверенных Госпотребслужбой учреждений более 7,6 тысяч полностью соответствуют  противоэпидемическим требованиям.

“Среди них - 3852 объекта торговли продуктами, 1486 объектов торговли непродовольственными товарами, 309 кафе и ресторанов, 573 парикмахерских и салонов красоты“, - уточнили в ведомстве.

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Также, по данным Минсоцполитики, на сегодня в Украине уже работают 748 продовольственных рынков - это почти 90% от их общего количества.

Напомним, что Кабмин утвердил в Украине адаптивный карантин, который будет длиться с 22 мая по 22 июня.

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Теги: торговля, обслуживание, карантин, Минэкономики, Госпотребслужба
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