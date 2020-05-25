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Более половины украинских компаний оправятся от карантина за год - опрос

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20% опрошенных предпринимателей заявили, что для восстановления работы после карантина им понадобится 6 месяцев.
Более половины украинских компаний оправятся от карантина за год - опрос
Более половины украинских компаний оправятся от карантина за год - опрос
depositphotos.com

69% украинских компаний понадобится до 1 года, чтобы вывести свою деятельность на докарантинный уровень. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией.

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Так, 20% опрошенных предпринимателей заявили, что для восстановления работы после карантина им понадобится 6 месяцев, 39% потребуется около 1 года, еще 17% - 2 года. При этом 7% респондентов сообщили, что на восстановление свей деловой активности и доходов до уровня, который был до карантина, им понадобится более 2 лет.

“Очевидно, что в течение следующих одного-двух лет нам придется разбираться с последствиями этой вынужденной остановки работы бизнеса и работать в усиленном режиме. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, и компании смогут уже сейчас перейти к этапу восстановления без повторения карантинного сценария“, - прокомментировала результаты опроса исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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Опрос проводился в период с 12 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 105 руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, что 7 тысяч работодателей подали документы на пособия по частичной безработице.

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Теги: бизнес, предпринимательство, карантин, украинские компании, деловая активность
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