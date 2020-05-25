Большинство руководителей готовы разрешить до 50% персонала работать из дома.

Две трети украинских компаний не против перейти на удаленную работу - опрос depositphotos.com

62% директоров украинских компаний рассматривают вариант полной или частичной замены режима работы на удаленный на постоянной основе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

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При этом, согласно данным исследования, большинство руководителей компаний готовы разрешить до 50% персонала работать удаленно. Внедрить гибкий или посменный график работы планируют 42% опрошенных директоров, еще 13% будут рекомендовать сотрудникам продолжать работу из дома.

Более трети респондентов (35%) заявили, что их компании готовы вернуться в офисы в мае, еще почти столько же (34%) - в июне.

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“16% сообщили, что уже возобновили работу или же совсем не останавливали ее на период карантина. Еще 15% не планируют пока возвращение в офис или еще не определились с окончательной датой“, - отметили в Ассоциации..

Опрос проводился в период с 12 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 105 руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, что украинцы стали чаще искать удаленную работу.