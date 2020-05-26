Умер китайский "игорный магнат" Стэнли Хо

Состояние Стэнли Хо оценивалось в $6,4 млрд.

Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо - патриарх крупнейшей в Азии империи казино и один из богатейших людей региона, сообщают западные СМИ.

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Стэнли Хо было 98 лет. По данным масс-медиа, по состоянию на 2018 год его бизнес в Макао оценивался в $6,4 млрд.

Немногим более года назад предприниматель и владелец казино в Макао Стэнли Хо официально заявил об уходе с поста председателя совета директоров Sociedade de Turismoe Diversoes de Macau (STDM) после перенесенного инсульта.

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За десятилетия работы в китайском игровом хабе Хо выкупил 54 процента акций оператора казино SJM Holdings, которым владеет STDM. Эта компания была основана Хо и его деловыми партнерами в 1962 году и впервые выиграла тендер на игорную монополию в Макао.

Стэнли Хо открывал одно казино за другим. Кроме того, Хо принадлежала популярная в Китае лотерея, онлайн-казино и несколько крупных букмекерских контор.

Стэнли Хо оставил 17 детей от четырех разных женщин.

Напомним, что в Лас-Вегасе закрылись все казино из-за коронавируса.