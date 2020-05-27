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Apple открывает представительство в Украине - СМИ

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Объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может произойти уже этим летом.
Apple открывает представительство в Украине - СМИ
Apple открывает представительство в Украине - СМИ
depositphotos.com

Компания Apple, похоже, зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции. Соответствующая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, сообщает ain.ua.

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Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса - IQ Business Center, директор компании - Роман Гуменюк.

Apple открывает представительство в Украине - СМИ
Apple открывает представительство в Украине - СМИ
ain.ua

По словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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В то же время по данным издания объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может произойти уже этим летом.

Напомним, что Apple официально анонсировала новый iPhone SE.

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Теги: Apple, представительство, Украина, компании, подразделения
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