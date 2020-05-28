Законом предусмотрено продление налоговых послаблений для бизнеса и освобождение медиков от налогов.

Зеленский подписал закон о льготах для бизнеса в карантин president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 13 мая закон о льготах и послаблениях для бизнеса до конца карантина. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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В Офисе президента напоминают, что документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц-предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантина. Такая помощь со 2 апреля на время карантина не облагается налогом на доходы и военным сбором.

Также, согласно закону, медработники, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получат за май и июнь денежную компенсацию НДФЛ, удержанного с их доплат в размере до 300% к зарплате.

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Кроме того, законом продлевается мораторий на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок. Граждане освобождаются от ответственности за просрочку кредитов. Налогоплательщикам не начисляется пеня и штрафы за нарушение налогового законодательства.

Напомним, что Рада продлила налоговые льготы медикам и ФЛП на период карантина.