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Изменения в Налоговый кодекс доработают с учетом пожеланий бизнеса - ОП

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Представители бизнес-ассоциаций настаивают на отсрочке отдельных положений закона № 466-IX.
Изменения в Налоговый кодекс доработают с учетом пожеланий бизнеса - ОП
Изменения в Налоговый кодекс доработают с учетом пожеланий бизнеса - ОП
facebook.com/yuliya.kovaliv

Уже через две недели законопроект № 466-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

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По ее словам, уже завтра начнется обсуждение отдельных блоков изменений к Налоговому кодексу в рабочих группах, в которые вошли представители власти и бизнеса.

“Мы на 90% на одной стороне. Это дает надежду, что уже через две недели текст законопроекта с учетом предложений бизнеса может быть подано в парламент“, - сказала Ковалив.

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Представители бизнес-ассоциаций со своей стороны заявили о необходимости отсрочки отдельных положений закона. В частности, речь идет о предоставлении налогоплательщикам достаточного времени для сбора информации, необходимой для декларирования объектов налогообложения.

Также, по мнению представителей бизнеса, необходимо уменьшить размер штрафов за незначительные налоговые правонарушения.

Напомним, что Зеленский предложил Кабмину ряд изменений в Налоговый кодекс.

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Теги: Ковалив, бизнес, Налоговый кодекс, Офис президента, законопроекты
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