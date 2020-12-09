Кабмин планирует снизить ж/д тарифы для бизнеса - Шмыгаль

В правительстве считают, что Укрзализныця может предоставить поддержку бизнесу, несмотря на финансовые трудности.

Кабинет министров рассматривает возможность снижения тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки для бизнеса. Об этом во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

Читай также: Укрзализныця выплатит сотрудникам с COVID-19 до 10 тыс грн

По словам главы правительства, соответствующие переговоры с руководством Укрзализныци сейчас проводятся.

“Мы ведем беседу и с Укрзализныцей, и с бизнесом, который сегодня просит снижения тарифов. Несмотря на сложное финансовое состояние Укрзализныци, мы просчитываем возможности повышения их ликвидности, чтобы они могли пройти кризисную ситуацию, предоставить поддержку бизнесу, но в то же время, чтобы мы это предприятие не потеряли“, - сказал Шмыгаль.

Читай также: В Укрзализныце урезали зарплаты ТОП-менеджеров

Напомним, что Укрзализныця готова вернуться к нормальному режиму работы уже с 1 июня. В первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, карантин дал время, чтобы подготовится к приему пассажиров.