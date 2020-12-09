Кабмин планирует снизить ж/д тарифы для бизнеса - Шмыгаль
Кабинет министров рассматривает возможность снижения тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки для бизнеса. Об этом во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.
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По словам главы правительства, соответствующие переговоры с руководством Укрзализныци сейчас проводятся.
“Мы ведем беседу и с Укрзализныцей, и с бизнесом, который сегодня просит снижения тарифов. Несмотря на сложное финансовое состояние Укрзализныци, мы просчитываем возможности повышения их ликвидности, чтобы они могли пройти кризисную ситуацию, предоставить поддержку бизнесу, но в то же время, чтобы мы это предприятие не потеряли“, - сказал Шмыгаль.
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Напомним, что Укрзализныця готова вернуться к нормальному режиму работы уже с 1 июня. В первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, карантин дал время, чтобы подготовится к приему пассажиров.
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