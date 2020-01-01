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Названы ТОП-25 стран для переезда и инвестиций

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В первой десятке - пять представителей Латинской Америки и четыре восточноевропейских страны.
Названы ТОП-25 стран для переезда и инвестиций
Названы ТОП-25 стран для переезда и инвестиций
depositphotos.com

Американская компания Remote Ventures опубликовала список из топ-25 стран, которые станут лучшим решением для инвестиций в недвижимость и переезда в 2020 году, сообщает Минфин.

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Рейтинг возглавила Колумбия. Следом расположились Черногория и Болгария. Также в первой пятерке - Венгрия и Чили.

Названы ТОП-25 стран для переезда и инвестиций
Названы ТОП-25 стран для переезда и инвестиций
remoteventures.com

В ТОП-10 перспективных стран для инвестиций в недвижимость и переезда вошли также Панама, Малайзия, Коста-Рика, Латвия и Никарагуа.

Среди стран с наиболее низкими ценами на недвижимость создатели рейтинга отмечают Никарагуа, Эквадор, Марокко, Черногорию и Коста-Рику.

Названы ТОП-25 стран для переезда и инвестиций
Названы ТОП-25 стран для переезда и инвестиций
remoteventures.com

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При составлении рейтинга оценивались в том числе такие критерии, как политическая стабильность и качество государственного регулирования, рост ВВП, стоимость жизни доступность получения визы, вида на жительство или гражданства. Кроме того учитывались такие факторы, как курс местной валюты по отношению к доллару и рост туристической отрасли.

Напомним, что названы лучшие страны Европы для комфортной жизни.

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Теги: страны, инвестиции, недвижимость, переезд, рейтинг
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