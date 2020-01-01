В Кабмине назвали количество выданных бизнесу "доступных кредитов"

С февраля 2020 года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в украинский бизнес инвестировано 339 млн гривен.

За прошедшую неделю в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ украинские банки предоставили еще 62 кредита суммарно на 43 млн гривен. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Читай также: Кабмин планирует снизить ж/д тарифы для бизнеса - Шмыгаль

Согласно сообщению, в общей сложности с февраля 2020 года в украинский бизнес в рамках этой программы инвестировано 339 млн гривен. Всего банки выдали предпринимателям 546 кредитов.

“На прошлой неделе также состоялись два знаковых события для развития программы “Доступные кредиты 5-7-9%“: выдан кредит для развития стартапа и выдан первый кредит под гарантию Фонда развития предпринимательства“, - сообщили в ведомстве.

Читай также: Бизнес в Украине активизировался - Нацбанк

Как известно, правительством был повышен лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн гривен до 3 млн гривен. Кроме того, были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках Программы.

Напомним, что Зеленский подписал закон о льготах для бизнеса в карантин.