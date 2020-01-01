Обещают быстрый доход: Украинцев предупредили о новой "пирамиде"

Проект Exlimited имеет признаки фиктивного и может преследовать целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призывает не инвестировать в него. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, скам проект Exlimited имеет признаки сомнительного и может преследовать целью незаконное завладение средствами инвесторов.

“Данный скам проект, исходя из публичной информации, специализируется на аккумуляции средств частных инвесторов для реализации перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений“, - говорится в сообщении.

В НКЦБФР отмечают, что Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства в гривне и криптовалютах с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0.4% до 1.5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере.

Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на видеохостинге YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry.

При этом на веб-сайте проекта опубликована лицензия от 2007 года, выданная в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса. Адрес офиса и контактные телефоны компании на вебсайте проекта отсутствуют. Из контактов имеются только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.

“Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети о компании с 20-летним опытом датированы концом марта 2020 года“, - сообщает регулятор.

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В НКЦБФР отмечают, что на сайте Exlimited говорится о 28 реализованных международных проектах. При этом не называется ни одного из них, что, по мнению регулятора, также свидетельствует о мошенничестве.

“Необходимо отметить, что соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины и имеющие соответствующие лицензии“, - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что компания B2B jewelry объявила о возобновлении выплаты кэшбека покупателям.