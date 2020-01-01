Профильный комитет ВР одобрил законопроект об игорном бизнесе - нардеп

Проект закона №2285-д может быть рассмотрен Радой уже на следующей пленарной неделе.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект об игорном бизнесе №2285-д. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель комитета, народный депутат от фракции “Голос“ Ярослав Железняк.

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“Говорят, что 21 из моих коллег по Комитету только что одобрили ко второму чтению законопроект об игорном бизнесе №2285-д. Мы с Галиной Васильченко покинули заседание из-за процедуры рассмотрения. В зале будет жарко“, - написал Железняк.

Между тем председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия выразил надежду, что законопроект об игорном бизнесе будет вынесен на голосование на следующей пленарной неделе.

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Как известно, к законопроекту “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ поступило почти 3,5 тысячи поправок.

Напомним, что Арахамия объяснил, почему перенесли законопроект про игорный бизнес.