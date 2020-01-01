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В Минэкономики призвали бизнес обращаться в банки за рефинансированием

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Правительство хочет вернуть функционал банков по предоставлению доступных кредитов предпринимателям.
В Минэкономики призвали бизнес обращаться в банки за рефинансированием
В Минэкономики призвали бизнес обращаться в банки за рефинансированием
facebook.com/mineconomdev

Малый и средний бизнес должен получить доступ к финансам, который уже довольно длительное время отсутствует. Об этом в эфире 112 Украина заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, правительство прикладывает массу усилий, чтобы вернуть функционал банков по предоставлению доступных кредитов предпринимателям.

“Мы хотим поменять правила игры. Сейчас есть программа кредитов под 5-7-9% (которая фактически уже программа под 0%) рефинансирования“, - сказал Петрашко.

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Чиновник призвал предпринимателей, которые уже имеют кредиты, обращаться в банки и получать рефинансирование.

Напомним, что Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии.

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Теги: Петрашко, рефинансирование, банки, малый и средний бизнес, финансы
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