Правительство хочет вернуть функционал банков по предоставлению доступных кредитов предпринимателям.

В Минэкономики призвали бизнес обращаться в банки за рефинансированием facebook.com/mineconomdev

Малый и средний бизнес должен получить доступ к финансам, который уже довольно длительное время отсутствует. Об этом в эфире 112 Украина заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, правительство прикладывает массу усилий, чтобы вернуть функционал банков по предоставлению доступных кредитов предпринимателям.

“Мы хотим поменять правила игры. Сейчас есть программа кредитов под 5-7-9% (которая фактически уже программа под 0%) рефинансирования“, - сказал Петрашко.

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Чиновник призвал предпринимателей, которые уже имеют кредиты, обращаться в банки и получать рефинансирование.

Напомним, что Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии.