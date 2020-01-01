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Регистрация новых ФЛП в Украине превысила докарантинный показатель

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За прошлую неделю в Украине зарегистрировались более 7 тысяч предпринимателей.
Регистрация новых ФЛП в Украине превысила докарантинный показатель
Регистрация новых ФЛП в Украине превысила докарантинный показатель
depositphotos.com

В первую неделю июня количество вновь зарегистрированных ФЛП в Украине достигло докарантинных показателей. Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы OpenDataBot.

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Согласно сообщению, до 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5 тысяч предпринимателей. После этого количество вновь зарегистрированных ФЛП начало резко снижаться.

“За два месяца количество новых регистраций упало почти втрое. 26 апреля зарегистрировалось всего полторы тысячи предпринимателей. На этой неделе количество вновь зарегистрированных ФЛП достигло докарантинних показателей - в Украине было зарегистрировано 7269 предпринимателей“, - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что за первую неделю июня в Украине появилось 1119 новых компаний. При этом до карантина в стране еженедельно регистрировалось около тысячи компаний, а уже через две недели после его введения зарегистрировалось только 435 новых компаний.

Напомним, что в Украине в апреле “закрылись“ более 13 тысяч ФЛП.

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Теги: ФЛП, предприниматели, компании, карантин, бизнес
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