Первый украинский предприниматель получил рефинанс кредита под 0%
АО КБ “ПриватБанк“ рефинансировал украинскому предпринимателю кредит на сумму 1,1 млн грн под 0% до конца марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
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Согласно сообщению, рефинансирование займа произошло в рамках обновленной программы “Доступные кредиты 5-7-9%“.
“Банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирования, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн гривен“, - говорится в сообщении.
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Также в министерстве информируют, что за первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн. В общей сложности уже выдано 605 кредитов на сумму в 381,05 млн грн.
Напомним, что в Минэкономики призвали бизнес обращаться в банки за рефинансированием.
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