В течение действия программы с Фондом в Украине не будут вводиться новые налоговые льготы и привилегии.

Украина обязалась перед МВФ больше не расширять "упрощенку" - СМИ depositphotos.com

Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом не расширять упрощенную систему налогообложения. Об этом говорится в направленном для рассмотрения Совету директоров МВФ проекте меморандума, сообщают Українські Новини.

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“Мы воздержимся от расширения критериев применения упрощенной системы налогообложения и введения новых категорий налогоплательщиков, подпадающих под эту систему“, - говорится в документе.

Также в проекте меморандума отмечается, что в 2020 году Украина совместно с представителями Фонда разработают предложения по налоговой реформе. Новации призваны устранить налоговые дисбалансы, расширить базу налогообложения и уменьшить возможности по уклонению от налогов.

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Кроме того, согласно документу, в течение действия программы с МВФ в Украине не будут вводиться новые налоговые льготы и привилегии.

Напомним, что Кабмин ввел мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ.