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Из Украины может исчезнуть импортный алкоголь: Подробности

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Помимо электронной акцизной марки на бутылки планируют наносить еще один уровень защиты.
Из Украины может исчезнуть импортный алкоголь
Из Украины может исчезнуть импортный алкоголь
depositphotos.com

В Украину могут перестать ввозить импортный алкоголь. Кабинет министров планирует ввести побутылочный учет алкогольной продукции при производстве и продаже. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

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Согласно сообщению, помимо электронной акцизной марки на бутылки планируют наносить еще один уровень защиты - дополнительные элементы для ее проверки на предмет легальности. Так власти намерены побороть фальсификат и контрабанду.

По словам экспертов Ассоциации, это повлечет за собой необходимость переоборудования производства. При этом у импортеров нет отдельных линий для производства алкогольных напитков непосредственно для Украины, а также возможности устанавливать отдельное оборудование для дополнительной маркировки.

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Согласно сообщению Ассоциации, параллельно продвигается идея увеличить втрое стоимость акцизной марки, чтобы сделать ее качественнее и чтобы ее было сложнее подделать.

“Данное предложение положит дополнительное финансовое бремя на легальный бизнес, однако, вряд ли будет способствовать детенизации рынка, ведь механизм борьбы с нелегальным рынком - не предвидится“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина планирует отказаться от регулирования цен на алкоголь.

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Теги: Импорт, алкоголь, акцизные марки
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