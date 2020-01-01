Темпы регистрации физлиц-предпринимателей возвращаются к докарантинному уровню.

В Кабмине рассказали, сколько ФЛП уже открылось через портал "Дія" diia.gov.ua

За три месяца через портал “Дія“ были открыты 16,1 тысяч физических лиц-предпринимателей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам - это практически 45% от всех ФЛП, зарегистрированных в Украине за это время.

“Теперь, имея всего 10 минут времени и электронную подпись, не выходя из дома, можно стать предпринимателем. Раньше нужно было проходить целый квест: идти к регистратору, затем в налоговую, а затем снова возвращаться к регистратору, чтобы дозаполнить документы“, - отметил чиновник.

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По словам Федорова, за прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано более 5 тысяч ФЛП, из них 2,1 - онлайн на портале “Дія“.

“Такие цифры свидетельствуют, что темпы регистрации физических лиц предпринимателями возвращаются к докарантинному уровню“, - написал министр.

Напомним, что помощь по безработице смогут получать ФЛП, не имеющие наемных работников.