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Столичная гостиница "Днепр" уйдет с молотка: Названа стартовая цена

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Аукцион по продаже отеля состоится 15 июля.
Столичная гостиница "Днепр" уйдет с молотка: Названа стартовая цена
Столичная гостиница "Днепр" уйдет с молотка: Названа стартовая цена
dniprohotel.ua

Гостиница “Днепр“ в центре Киева выставлена на аукцион. Проведение торгов запланировано на 15 июля. Об этом сообщается на Facebook-странице Фонда государственного имущества.

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Согласно сообщению, стартовая цена гостиницы составляет 80,9 млн грн.

“Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 м², состоящее из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест“, - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в распоряжении гостей гостиницы “Днепр“ 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, что в Раде ждут от Кабмина список объектов, не подлежащих приватизации.

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Теги: гостиница, аукцион, "Днепр"
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