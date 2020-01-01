Банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, введенные во время действия карантина.

Бизнесу уже выдали "доступных кредитов" почти на полмиллиарда гривен depositphotos.com

За прошедшую неделю банки-партнеры государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ выдали 34 новых кредита на общую сумму 23,71 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, в общей сложности по состоянию на 15 июня 2020 года по госпрограмме уже выдано 639 кредитов на общую сумму 404,76 млн грн.

“На прошлой неделе к программе присоединился АО “Креди Агриколь Банк“. На этой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует программу, планирует подписание соответствующего соглашения с АО “ОТП Банк“, - говорится в сообщении Минфина.

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В ведомстве также отмечают, что банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, введенные во время действия карантина. Речь идет о рефинансировании, а также оборотных и инвестиционных кредитах производителям медицинского оборудования.

“Инструменты доступны, буквально, третью неделю, однако аккумулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривен“, говорится в сообщении.

Напомним, что первый украинский предприниматель получил рефинанс кредита под 0%.