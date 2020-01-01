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Бизнесу уже выдали "доступных кредитов" почти на полмиллиарда гривен

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Банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, введенные во время действия карантина.
Бизнесу уже выдали "доступных кредитов" почти на полмиллиарда гривен
Бизнесу уже выдали "доступных кредитов" почти на полмиллиарда гривен
depositphotos.com

За прошедшую неделю банки-партнеры государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ выдали 34 новых кредита на общую сумму 23,71 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, в общей сложности по состоянию на 15 июня 2020 года по госпрограмме уже выдано 639 кредитов на общую сумму 404,76 млн грн.

“На прошлой неделе к программе присоединился АО “Креди Агриколь Банк“. На этой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует программу, планирует подписание соответствующего соглашения с АО “ОТП Банк“, - говорится в сообщении Минфина.

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В ведомстве также отмечают, что банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, введенные во время действия карантина. Речь идет о рефинансировании, а также оборотных и инвестиционных кредитах производителям медицинского оборудования.

“Инструменты доступны, буквально, третью неделю, однако аккумулированный банками-партнерами спрос на них от украинского бизнеса уже превысил миллиард гривен“, говорится в сообщении.

Напомним, что первый украинский предприниматель получил рефинанс кредита под 0%.

 

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Теги: 5-7-9%, доступные кредиты, Минфин
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