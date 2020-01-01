Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада приняла за основу закон об акционерных обществах: Подробности

Комментариев: 0
По словам авторов, документ усиливает защиту миноритарных акционеров.
Рада приняла за основу закон об акционерных обществах
Рада приняла за основу закон об акционерных обществах
Евгения Кравчук/Facebook

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2493 об акционерных обществах. За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

Читай также: Рада запретила штрафовать за просроченные кредиты на время карантина

В пояснительной записке к документу говорится, что он приводит нормы о представительстве акционеров в соответствие с законодательством ЕС.

Законопроектом, в частности, предусматривается возможность проведения общего собрания акционерного общества в электронной форме. Также вводится должность советника по корпоративным вопросам для помощи акционерам.

Читай также: Закон о референдуме обещают принять осенью

“Урегулируется правовой статус корпоративного секретаря, которого на сегодняшний день может просто назначать наблюдательный совет общества, но его статус не урегулирован“, - сообщил председатель финансового комитета ВР. Данил Гетманцев.

Кроме того, по словам авторов законопроекта, одной из новаций документа является усиление защиты миноритарных акционеров.

Напомним, что “антиколомойский“ закон впервые применили на практике.

Поделись:
Теги: ВР, акционерные общества, законопроект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь