Рада приняла за основу закон об акционерных обществах: Подробности

По словам авторов, документ усиливает защиту миноритарных акционеров.

Рада приняла за основу закон об акционерных обществах Евгения Кравчук/Facebook

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2493 об акционерных обществах. За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

Читай также: Рада запретила штрафовать за просроченные кредиты на время карантина

В пояснительной записке к документу говорится, что он приводит нормы о представительстве акционеров в соответствие с законодательством ЕС.

Законопроектом, в частности, предусматривается возможность проведения общего собрания акционерного общества в электронной форме. Также вводится должность советника по корпоративным вопросам для помощи акционерам.

Читай также: Закон о референдуме обещают принять осенью

“Урегулируется правовой статус корпоративного секретаря, которого на сегодняшний день может просто назначать наблюдательный совет общества, но его статус не урегулирован“, - сообщил председатель финансового комитета ВР. Данил Гетманцев.

Кроме того, по словам авторов законопроекта, одной из новаций документа является усиление защиты миноритарных акционеров.

Напомним, что “антиколомойский“ закон впервые применили на практике.