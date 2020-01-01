Рада приняла за основу закон об акционерных обществах: Подробности
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2493 об акционерных обществах. За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.
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В пояснительной записке к документу говорится, что он приводит нормы о представительстве акционеров в соответствие с законодательством ЕС.
Законопроектом, в частности, предусматривается возможность проведения общего собрания акционерного общества в электронной форме. Также вводится должность советника по корпоративным вопросам для помощи акционерам.
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“Урегулируется правовой статус корпоративного секретаря, которого на сегодняшний день может просто назначать наблюдательный совет общества, но его статус не урегулирован“, - сообщил председатель финансового комитета ВР. Данил Гетманцев.
Кроме того, по словам авторов законопроекта, одной из новаций документа является усиление защиты миноритарных акционеров.
Напомним, что “антиколомойский“ закон впервые применили на практике.
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