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Нардеп рассказал, когда рассмотрят закон о легализации игорного бизнеса

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Парламентарии будут рассматривать законопроект по полной процедуре.
Нардеп рассказал, когда рассмотрят закон о легализации игорного бизнеса
Нардеп рассказал, когда рассмотрят закон о легализации игорного бизнеса
depositphotos.com

Верховная Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении в четверг, 18 июня. Об этом заявил первый замглавы профильного комитета ВР Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина.

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По словам нардепа, проект закона готов к рассмотрению в зале на этой неделе.

“Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить в зал пленарного заседания на голосование“, - сказал Железняк.

При этом, по его словам, парламентариям придется рассматривать все поправки к законопроекту.

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“Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам“, - пояснил нардеп.

Напомним, что к законопроекту “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ поступило почти 3,5 тысячи поправок.

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Теги: игорный бизнес, легализация, законопроект
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