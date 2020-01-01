Нардеп рассказал, когда рассмотрят закон о легализации игорного бизнеса
Верховная Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении в четверг, 18 июня. Об этом заявил первый замглавы профильного комитета ВР Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина.
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По словам нардепа, проект закона готов к рассмотрению в зале на этой неделе.
“Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить в зал пленарного заседания на голосование“, - сказал Железняк.
При этом, по его словам, парламентариям придется рассматривать все поправки к законопроекту.
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“Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам“, - пояснил нардеп.
Напомним, что к законопроекту “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ поступило почти 3,5 тысячи поправок.
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