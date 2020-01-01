Парламентарии будут рассматривать законопроект по полной процедуре.

Нардеп рассказал, когда рассмотрят закон о легализации игорного бизнеса depositphotos.com

Верховная Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении в четверг, 18 июня. Об этом заявил первый замглавы профильного комитета ВР Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина.

Читай также: Профильный комитет ВР одобрил законопроект об игорном бизнесе

По словам нардепа, проект закона готов к рассмотрению в зале на этой неделе.

“Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить в зал пленарного заседания на голосование“, - сказал Железняк.

При этом, по его словам, парламентариям придется рассматривать все поправки к законопроекту.

Читай также: СБУ заблокировала более 30 онлайн-казино

“Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам“, - пояснил нардеп.

Напомним, что к законопроекту “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ поступило почти 3,5 тысячи поправок.