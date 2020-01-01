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Для лиц с инвалидностью и чернобыльцев упростили регистрацию бизнеса

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Верховная Рада освободила людей с инвалидностью и чернобыльцев от уплаты административного сбора.
Для лиц с инвалидностью и чернобыльцев упростили регистрацию бизнеса
Для лиц с инвалидностью и чернобыльцев упростили регистрацию бизнеса
flickr.com

Верховная Рада внесла изменения в закон о госрегистрации юрлиц, ФЛП и общественных формирований. За соответствующий законопроект № 2030 проголосовали 334 народных депутата.

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Документом, в частности, упрощается государственная регистрация юрлиц, ФЛП и общественных формирований лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно принятому закону, такие лица будут освобождены от уплаты административного сбора за регистрацию.

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Кроме того, документ отменяет право государственных регистраторов на 10%-ное вознаграждение от административного сбора при регистрации таких лиц.

Напомним, что Зеленский почтил годовщину Чернобыльской трагедии.

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Теги: чернобыльцы, люди с инвалидностью, бизнес, ВР, регистрация
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