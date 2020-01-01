Верховная Рада освободила людей с инвалидностью и чернобыльцев от уплаты административного сбора.

Для лиц с инвалидностью и чернобыльцев упростили регистрацию бизнеса flickr.com

Верховная Рада внесла изменения в закон о госрегистрации юрлиц, ФЛП и общественных формирований. За соответствующий законопроект № 2030 проголосовали 334 народных депутата.

Читай также: Жилые дома и объекты инфраструктуры сделают удобными для инвалидов

Документом, в частности, упрощается государственная регистрация юрлиц, ФЛП и общественных формирований лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно принятому закону, такие лица будут освобождены от уплаты административного сбора за регистрацию.

Читай также: Чернобыльцам будут повышать пенсии

Кроме того, документ отменяет право государственных регистраторов на 10%-ное вознаграждение от административного сбора при регистрации таких лиц.

Напомним, что Зеленский почтил годовщину Чернобыльской трагедии.