В Украине появится Нацорган интеллектуальной собственности: Детали

Новое ведомство будет работать как сервисный орган по предоставлению услуг в сфере интеллектуальной собственности.

В Украине заработает новый Национальный орган интеллектуальной собственности с двухуровневой системой управления сферой. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Верховная Рада.

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По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрия Романовича, Украина начинает имплементацию реформы управления интеллектуальной собственностью.

“Минэкономики будет заниматься формированием политики, а Национальный орган интеллектуальной собственности - выполнять отдельные публичные функции (властные полномочия) по ее реализации“, - сказал чиновник.

По его словам, речь идет о выдаче патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности.

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“Новый орган будет работать по принципам ЕС. Имея четкие критерии и прозрачные правила, НОИС будет работать как сервисный орган, предоставляя услуги в сфере интеллектуальной собственности“, - говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним, что одесские таможенники изъяли контрабандные кубики Рубика на 3 млн грн.