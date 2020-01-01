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В Украине до конца года появятся 54 комплекса взвешивания фур в движении

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Украина ежегодно тратит 2 млрд грн на ремонт дорог из-за нарушений габаритно-весового контроля.
В Украине до конца года появятся 54 комплекса взвешивания фур в движении
В Украине до конца года появятся 54 комплекса взвешивания фур в движении
depositphotos.com

До конца 2020 года в Украине заработают 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении“). Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, комплексы будут работать по всей территории Украины с целью обеспечения защиты дорог от разрушения. На их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

“Мы должны защищать наши дороги. И максимально быстро и эффективно создавать действенные механизмы габаритно-весового контроля. С начала своей работы в министерстве я каждый раз подчеркиваю, как важно обеспечить эффективное функционирование “Укртрансбезопасности“, которая бы оперативно проявляла и контролировала факты нарушения габаритно-весового контроля“, - сказал Криклий.

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По словам чиновника, согласно статистике Украина ежегодно тратит около 2 млрд грн латание дорог от ям, вызванных этими нарушениями.

“В первую очередь необходимо увеличить численность инспекторов “Укртрансбезопасности“ и внедрить системы автоматического контроля нарушений. И мы над этим работаем“, - сказал глава Мининфраструктуры.

Напомним, что в Верховной Раде появились законопроекты о введении платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.

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Теги: Криклий, фуры, ремонт дорог
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