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Названы убытки украинского турбизнеса за время карантина

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Возобновление международного авиасообщения должно оживить туристический рынок Украины.
Эксперт назвал сумму убытков украинского турбизнеса за время карантина
Эксперт назвал сумму убытков украинского турбизнеса за время карантина
depositphotos.com

Убытки украинского туристического бизнеса в период с марта по май 2020 года составили $1,7 млрд. Об этом сказал директор Центра развития туризма Владимир Царук, сообщает ГолосUA.

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По его словам, возобновление международного авиасообщения оживит туристический рынок Украины. В то же время эксперт отмечает, что ситуация осложнена продолжающимся запретом на посещение большинства стран ЕС.

“Пускают всех изо всех стран только в Албанию. Но надо понимать, что количество тех украинцев, которые отдыхали в Албании, несоизмеримо с теми, которые летят в Турцию или Египет“, - сказал Царук.

Он напомнил, что с 29 июня Евросоюз планирует открыть границы для третьих стран.

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“Поэтому с 29 июня будут открываться такие страны, как Греция, Испания. Если самолеты туда летят, то это не означает, что украинцы могут туда прилететь, их пустят и так далее. Поэтому нужно смотреть информацию на сайте Министерства иностранных дел Украины и переспрашивать, что их ждет в случае прилета в ту же Испанию“, - резюмировал Царук.

Напомним, что Украина открыла международные авиаполеты.

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Теги: туристический бизнес, авиаперелеты, путешествия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.06.2020, 14:24
Оценка:  0
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав, на самолетах Дуглас, и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
zadneprohodchik    18.06.2020, 14:15
Оценка:  0
zadneprohodchik
албания это всеравно что на борщагу сьездить и зарезать могут
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