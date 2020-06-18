Названы убытки украинского турбизнеса за время карантина

Возобновление международного авиасообщения должно оживить туристический рынок Украины.

Убытки украинского туристического бизнеса в период с марта по май 2020 года составили $1,7 млрд. Об этом сказал директор Центра развития туризма Владимир Царук, сообщает ГолосUA.

Читай также: Украинцам не рекомендуют ездить за границу

По его словам, возобновление международного авиасообщения оживит туристический рынок Украины. В то же время эксперт отмечает, что ситуация осложнена продолжающимся запретом на посещение большинства стран ЕС.

“Пускают всех изо всех стран только в Албанию. Но надо понимать, что количество тех украинцев, которые отдыхали в Албании, несоизмеримо с теми, которые летят в Турцию или Египет“, - сказал Царук.

Он напомнил, что с 29 июня Евросоюз планирует открыть границы для третьих стран.

Читай также: Польша отказалась возобновлять авиасообщение с Украиной

“Поэтому с 29 июня будут открываться такие страны, как Греция, Испания. Если самолеты туда летят, то это не означает, что украинцы могут туда прилететь, их пустят и так далее. Поэтому нужно смотреть информацию на сайте Министерства иностранных дел Украины и переспрашивать, что их ждет в случае прилета в ту же Испанию“, - резюмировал Царук.

Напомним, что Украина открыла международные авиаполеты.