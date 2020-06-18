Названы убытки украинского турбизнеса за время карантина
Убытки украинского туристического бизнеса в период с марта по май 2020 года составили $1,7 млрд. Об этом сказал директор Центра развития туризма Владимир Царук, сообщает ГолосUA.
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По его словам, возобновление международного авиасообщения оживит туристический рынок Украины. В то же время эксперт отмечает, что ситуация осложнена продолжающимся запретом на посещение большинства стран ЕС.
“Пускают всех изо всех стран только в Албанию. Но надо понимать, что количество тех украинцев, которые отдыхали в Албании, несоизмеримо с теми, которые летят в Турцию или Египет“, - сказал Царук.
Он напомнил, что с 29 июня Евросоюз планирует открыть границы для третьих стран.
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“Поэтому с 29 июня будут открываться такие страны, как Греция, Испания. Если самолеты туда летят, то это не означает, что украинцы могут туда прилететь, их пустят и так далее. Поэтому нужно смотреть информацию на сайте Министерства иностранных дел Украины и переспрашивать, что их ждет в случае прилета в ту же Испанию“, - резюмировал Царук.
Напомним, что Украина открыла международные авиаполеты.
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