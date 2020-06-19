Гостиницей "Днепр" заинтересовались уже более 30 инвесторов - ФГИ

Среди потенциальных покупателей отеля - украинские и иностранные компании.

Покупкой столичной гостиницы “Днепр“ уже заинтересовались более 30 украинских и иностранных компаний. Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, сообщает Экономическая правда.

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Глава ФГИ напомнил, что 15 июля фонд проведет приватизационный аукцион по продаже гостиницы.

“На фоне других государственных объектов “Днепр“ выглядит не худшим образом - как минимум, он в плюсе. Конечно, этот плюс смехотворный: прибыль составляет 100 тыс грн в год, то есть около 8,3 тыс грн в месяц“, - сообщил Сенниченко.

Плюс (точнее, минус) 4,8 млн грн долгов, оставшихся от “эффективного государственного управления“. Если вспомнить, что это четырехзвездочный отель в центре европейской столицы, то цифра выглядит некрасиво.

Глава Фонда госимущества также озвучил постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова “Дніпро“ (Dnipro).

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“Больше всего вопросов возникает в последнем параметре. Мы настаиваем на сохранении исторического названия, поскольку за почти 60 лет здание стало одним из символов Киева и лишить его киевлян было бы неправильно“, - отметил Сенниченко.

Напомним, что гостиница “Днепр“ в центре Киева выставлена на аукцион. Проведение торгов запланировано на 15 июля.