В Украине массово проверят кафе, рестораны и транспорт: Подробности

Возобновление работы заведений общепита приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

В Украине должно быть проведено по меньшей мере 10 тысяч проверок соблюдения заведениями общепита карантинных требований. Об этом заявил министр развития общин и территорий, первый заместитель руководителя госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов.

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По его словам, проверки будут проведены с 22 по 28 июня. Чернышов напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных коронавирусом.

“Возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий“, - сказал чиновник.

В Украине массово проверят кафе, рестораны и транспорт minregion.gov.ua

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Также, по словам Чернышова, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Напомним, в Кабинете министров заявили, что возврат к более жесткому карантину сильно ударит по украинской экономике.