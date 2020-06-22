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В Украине заработал реестр розничных цен: Подробности

Комментариев: 2
Декларирование цен - временная мера на период карантина.
В Украине заработал реестр розничных цен
В Украине заработал реестр розничных цен
flickr.com

В Украине начал функционировать новый Реестр розничных цен и публичный дашборд. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации.

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Согласно сообщению, запуск нового сервиса по декларированию цен вызван тем, что во время пандемии товары первой необходимости должны быть доступны каждому украинцу.

“Бизнес через кабинет подает информацию об изменениях цен на товары при увеличении их на более 5%. Информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра. Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс без лишней коммуникации с бизнесом“, - говорится в сообщении.

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В Минцифры уточнили, что делкарирование цен будет касаться товаров противоэпидемического назначения (антисептиков, дезинфекторов, отдельных лекарственных средств, средств индивидуальной защиты), а также товаров острой социальной значимости (хлеб, молоко, крупа и т.д.)

“Декларирование цен - временная мера. Постановление КМУ действует только на период карантина. После - рынок должен вернуться к обычному режиму саморегуляции“, - говорится в сообщении.

Напомним, что появился перечень товаров, подлежащих госрегулированию.

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Теги: государственное регулирование цен, декларирование, Кабмин, реестр
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Комментариев (2)
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Pepsomen    22.06.2020, 13:34
Оценка:  -21
Pepsomen
Только лишь во время пандемии,твари?А потом?Снова ненасытны барыги цены"отпустят"?Так они и сейчас не слишком цены сдерживают.И то,только потому что спрос упал.У людей денег всё меньше.
dehors1    22.06.2020, 14:11
Оценка:  0
dehors1
почему разные дебилы минусуют это высказывание ?
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