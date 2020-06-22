В Нацбанке не исключают дальнейшего уменьшения учетной ставки

По мнению членов профильного комитета НБУ, потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан.

Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины по итогам заседания Комитета по монетарной политике НБУ.

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При этом, по мнению членов комитета, существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

“Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления, инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%. В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов комитета разделились.

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“Сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику“, - говорится в сообщении.

При этом в НБУ уточнили, что, по мнению подавляющего большинства членов комитета, потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан.

Напомним, что 11 июня 2020 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 6%.