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В Нацбанке не исключают дальнейшего уменьшения учетной ставки

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По мнению членов профильного комитета НБУ, потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан.
В Нацбанке не исключают дальнейшего уменьшения учетной ставки
В Нацбанке не исключают дальнейшего уменьшения учетной ставки
flickr.com

Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины по итогам заседания Комитета по монетарной политике НБУ.

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При этом, по мнению членов комитета, существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

“Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления, инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%. В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов комитета разделились.

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“Сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику“, - говорится в сообщении.

При этом в НБУ уточнили, что, по мнению подавляющего большинства членов комитета, потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан.

Напомним, что 11 июня 2020 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 6%.

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Теги: НБУ, учетная ставка, монетарная политика
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tamarakoren    22.06.2020, 17:34
Оценка:  +1
tamarakoren
"При этом в НБУ уточнили, что, по мнению подавляющего большинства членов комитета, потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан."...а дальше,как и говорил бабушка беня - дефолт это не страшно. З/п и пенсии не платили помните? Заводы и фирмы закрылись,помните?Вспоминайте!
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