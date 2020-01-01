Украинский бизнес уже получил более полмиллиарда "дешевых кредитов" - Минфин

Популярностью все еще пользуется базовый продукт госпрограммы - инвестиционные кредиты.

Украинский бизнес уже получил более полмиллиарда "дешевых кредитов" depositphotos.com

Украинские банки на прошлой неделе предоставили 82 кредита в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%“ на сумму 104,67 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, с начала действия программы в феврале 2020 года бизнес получил 721 кредит на общую сумму 509,43 млн грн.

По словам исполнительного директора Фонда развития предпринимательства Руслана Гашева, несмотря на трансформацию “Доступные кредиты 5-7-9%“ в программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантина, популярностью все еще пользуется базовый продукт программы - инвестиционные кредиты.

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“Я считаю, это хороший сигнал, который свидетельствует, что украинский бизнес, несмотря на трудные времена, думает о развитии и инвестирует в это средства“, - сказал Гашев.

Напомним, что Верховная Рада Украины запретила начисление штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.