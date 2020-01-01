"Стоп спам": в Украине предлагают штрафовать за нежелательные сообщения

Наказания за рассылку спама предусмотрены принятым Верховной Радой за основу законопроектом об электронных коммуникациях.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об электронных коммуникациях, которым предусмотрены штрафы за рассылку спама. Принятие документа за основу поддержали 248 народных депутатов, сообщает Лига.

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Согласно статье 148 законопроекта, за рассылку спама или коммерческих электронных сообщений предлагается карать штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 грн.

Согласно формулировке, содержащейся в проекте закона, спам - это сообщения, рассылаемые абонентам без их согласия. Не считаются спамом сообщения поставщиков коммуникационных услуг, касающиеся их работы.

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Кроме того, под категорию спама не попадают сообщения органов государственной власти или местного самоуправления по вопросам, которые относятся к их полномочиям.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон против “поправочного спама“.